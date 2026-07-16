  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

16/07/2026 15:30

【聚焦數據】中國第二季金融業GDP增幅擴至6.9%，房地產業跌0.2%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國2026年二季度金融業GDP同比增6.9%
▷ 房地產業二季度GDP同比跌0.2%
▷ 建築業二季度GDP同比跌4.1%

　　國家統計局今日公布2026年二季度和上半年國內生產總值(GDP)初步核算結果。其中，金融業二季度GDP為27390億元（人民幣．下同），同比增6.9%，增速較上季擴大0.4個百分點；上半年54614億元，同比增6.7%。

　　房地產業二季度GDP為21038億元，同比跌0.2%，跌幅較上季擴大0.1個百分點；上半年41365億元，同比跌0.2%。

*次季建築業GDP跌幅擴，工業、製造業增幅回落*

　　建築業二季度GDP為22411億元，同比跌4.1%，跌幅擴大0.3個百分點；上半年36043億元，同比跌4%。該行業二季度和上半年GDP跌幅均為此次統計項目中最大。

　　租賃和商務服務業二季度GDP為15383億元，同比增11.6%，惟增幅較上季回落0.6個百分點；上半年31592億元，同比增11.9%；兩項增幅均為此次統計行業中最大。其次是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，二季度GDP為20890億元，同比增10.8%，增幅較上季略微擴大0.2個百分點；上半年41334億元，同比增10.7%。

　　工業二季度GDP為112836億元，同比增4.7%，增幅回落1.4個百分點；上半年216224億元，同比增5.4%。其中，製造業二季度GDP為95370億元，同比增4.8%，增幅回落1.5個百分點；上半年182331億元，同比增5.5%。

　　住宿和餐飲業二季度GDP為6202億元，同比增5.8%，增幅擴大1.5個百分點；上半年12257億元，同比增5%。

　　批發和零售業二季度GDP為37146億元，同比增3.3%，增幅回落0.8個百分點；上半年72217億元，同比增3.7%。
《經濟通通訊社16日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第139日，美國連續第5日發動空襲，特...

16/07/2026 09:49

中東戰火

美伊戰爭重啟下，伊拉克新總理突訪白宮玄機

15/07/2026 18:31

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金