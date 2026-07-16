【聚焦數據】中國第二季金融業GDP增幅擴至6.9%，房地產業跌0.2%

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▷ 房地產業二季度GDP同比跌0.2%
▷ 建築業二季度GDP同比跌4.1%
國家統計局今日公布2026年二季度和上半年國內生產總值(GDP)初步核算結果。其中，金融業二季度GDP為27390億元（人民幣．下同），同比增6.9%，增速較上季擴大0.4個百分點；上半年54614億元，同比增6.7%。
房地產業二季度GDP為21038億元，同比跌0.2%，跌幅較上季擴大0.1個百分點；上半年41365億元，同比跌0.2%。
*次季建築業GDP跌幅擴，工業、製造業增幅回落*
建築業二季度GDP為22411億元，同比跌4.1%，跌幅擴大0.3個百分點；上半年36043億元，同比跌4%。該行業二季度和上半年GDP跌幅均為此次統計項目中最大。
租賃和商務服務業二季度GDP為15383億元，同比增11.6%，惟增幅較上季回落0.6個百分點；上半年31592億元，同比增11.9%；兩項增幅均為此次統計行業中最大。其次是信息傳輸、軟件和信息技術服務業，二季度GDP為20890億元，同比增10.8%，增幅較上季略微擴大0.2個百分點；上半年41334億元，同比增10.7%。
工業二季度GDP為112836億元，同比增4.7%，增幅回落1.4個百分點；上半年216224億元，同比增5.4%。其中，製造業二季度GDP為95370億元，同比增4.8%，增幅回落1.5個百分點；上半年182331億元，同比增5.5%。
住宿和餐飲業二季度GDP為6202億元，同比增5.8%，增幅擴大1.5個百分點；上半年12257億元，同比增5%。
批發和零售業二季度GDP為37146億元，同比增3.3%，增幅回落0.8個百分點；上半年72217億元，同比增3.7%。
《經濟通通訊社16日專訊》
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