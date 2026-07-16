《中國要聞》寰宇航天：國家將統一管控可回收火箭相關試驗，試驗須在官方主導平台開展

江蘇寰宇乾堃航天科技集團(下稱「寰宇航天」)昨(15日)晚在其微信公眾號發文稱，集團2026年度年中工作會議7月11-12日在江蘇鹽城射陽順利召開。會議除了全面覆盤集團2026上半年整體經營、項目建設、對外合作、基地運營及戰略落地全板塊工作外，還同步傳達行業最新監管導向：國家將統一管控可回收火箭相關試驗，所有相關試驗須在國家官方主導平台開展，集團所有試驗業務將嚴格對標行業監管要求合規運營。



公開資料顯示，寰宇航天成立於2019年12月，是一家專注於商業液體火箭上游產業的企業，深耕組部件製造、動力系統綜合試驗、智慧集成三大業務板塊。公司在泰安投資建設的千噸級液體火箭動力系統綜合試驗基地，是目前內地最大、亞洲最強且唯一具備單級火箭全動力系統試車能力的第三方綜合試驗中心。



上周五(10日)，中國航天科技集團第一研究院牽頭研製的長征十號乙運載火箭，在海南商業航天發射場首飛，火箭一二級分離約6分鐘後，一子級垂直返回，在海上回收平台成功回收。這是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，同時是全球首次運載火箭網系回收。

《經濟通通訊社16日專訊》