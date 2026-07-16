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16/07/2026 17:49

《Ａ股動向》TCL科技：參與長鑫科技IPO戰略配售，獲配約1.58億元

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ TCL科技參與長鑫科技IPO戰略配售，獲配1.58億元人民幣
▷ 獲配股數1824.48萬股，佔長鑫科技初始發行量0.27%
▷ 雙方簽署戰略合作協議，涵蓋技術研發、產業鏈整合及供應鏈協同

　　據內媒報道，TCL科技(深:000100)今日在互動平台表示，公司參與了長鑫科技(滬:688825)首次公開發行戰略配售，獲配金額約1.58億元人民幣，獲配股數1824.48萬股。

　　長鑫科技曾在14日晚間發布科創板IPO發行公告，顯示其本次戰略配售的參與方主要由官方資金、產業鏈上下游企業組成。其中官方資金包括全國社保基金、基本養老保險基金、國調基金二期，以及中國人保(01339)(滬:601319)、中國人壽(02628)(滬:601628)、中郵人壽、泰康人壽；半導體產業鏈企業涵蓋瀾起科技(06809)(滬:688008)、西安奕材(滬:688783)、拓荊科技(滬:688072)、安集科技(滬:688019)、通富微電(深:002156)、中微公司(滬:688012)、屹唐股份(滬:688729)、滬硅產業(滬:688126)；下游企業則包括傳音控股(滬:688036)、TCL科技、小米科技(01810)（武漢壹捌壹零企業管理有限公司為小米全資控股公司）、蔚來(09866)、美團(03690)、阿里雲、中興通訊(00763)(深:000063)、奇瑞汽車(09973)和騰訊(00700)。

　　其中，TCL科技的入局引人關注。在超額配售選擇權行使前，TCL科技以1.58億元人民幣獲配長鑫科技18244803股股份，佔本次初始發行數量的0.27%。除資本入股外，雙方還正式簽署了戰略合作協議，計劃在技術研發、產業鏈整合和供應鏈協同等領域展開具體合作。
《經濟通通訊社16日專訊》

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