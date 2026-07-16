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16/07/2026 08:49

邁威生物(02493)產品用於白癜風適應症臨床試驗申請，獲國家藥監局批准

　　邁威生物-B(02493)(滬:688062)公布，收到國家藥品監督管理局核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》，9MW5211注射液用於白癜風適應症的臨床試驗申請獲得批准。

　　該集團指，此前用於炎症性腸病適應症的臨床試驗申請已分別獲得該局批准和美國食品藥品管理局許可，用於多發性硬化和1型糖尿病適應症的臨床試驗申請已獲得國家藥品監督管理局批准。
《經濟通通訊社16日專訊》

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