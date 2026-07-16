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16/07/2026 08:50

復星醫藥(02196)產品治療高甘油三酯血症，獲准開展臨床試驗

　　復星醫藥(02196)(滬:600196)公布，控股子公司復星醫藥產業發展收到國家藥品監督管理局同意FXR0906注射液用於治療高甘油三酯血症開展臨床試驗的批准，擬於條件具備後於內地開展該藥物的I期臨床研究。

　　該集團指，截至6月，針對FXR0906的累計研發投入約7100萬元人民幣，而內地尚無用於治療高甘油三酯血症的小干擾核酸藥物獲批上市。
《經濟通通訊社16日專訊》

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