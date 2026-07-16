《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(15日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|4020.91
|藥明康德
|(603259)
|3153.20
|生益科技
|(600183)
|2384.51
|中微公司
|(688012)
|2156.06
|寒武紀
|(688256)
|2107.66
|長電科技
|(600584)
|1686.14
|亨通光電
|(600487)
|1651.72
|海光信息
|(688041)
|1590.00
|中國巨石
|(600176)
|1577.58
|貴州茅台
|(600519)
|1531.24
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|5466.96
|中際旭創
|(300308)
|4693.18
|通富微電
|(002156)
|3404.00
|新易盛
|(300502)
|3390.74
|東山精密
|(002384)
|3046.71
|北方華創
|(002371)
|3024.19
|麥格米特
|(002851)
|2046.36
|京東方A
|(000725)
|2021.51
|浪潮信息
|(000977)
|1939.05
|滬電股份
|(002463)
|1803.94
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社16日專訊》
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