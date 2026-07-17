《駐京專電》外匯局：上半年涉外收支規模創新高，非銀跨境資金淨流入2472億美元

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國家外匯管理局新聞發言人、副局長李斌今日在國新辦發布會上介紹2026年上半年中國外匯收支的基本情況，指面對跌宕起伏的外部形勢，今年以來中國外匯市場經受住外部衝擊保持穩健運行，呈現出較強活力和韌性。



上半年，銀行代客涉外收入和支出合計9.2萬億美元，同比增長21%，規模為歷史同期新高。其中，人民幣在跨境收支中的比重為52.9%，較2025年全年提高1.3個百分點。上半年，銀行結匯和售匯規模合計2.9萬億美元，同比增長24%，規模也是歷史同期新高。這些數據顯示，中國涉外經濟保持良好發展勢頭，跨境貿易和投資更加活躍。



外匯市場交易量穩步增長。上半年，境內人民幣外匯市場交易量總計22.1萬億美元，同比增長5%，增速較2025年全年提高1.5個百分點。其中，即期和衍生品交易量分別為8.3萬億美元、13.8萬億美元，佔外匯市場交易總量的比重分別為38%和62%。



跨境資金呈現淨流入。上半年，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入2472億美元。從月度變化看，1-2月，企業在春節前集中收款，跨境資金淨流入處於較高規模；3月，地緣政治衝突升級，國際金融市場波動加大，中國跨境資金出現小幅淨流出，隨後重回淨流入，6月以來淨流入規模放緩。



李斌表示，下一步，國家外匯局將以更大力度、更實舉措深化外匯領域改革開放，穩妥防範化解外部衝擊風險，持續構建「更加便利、更加開放、更加安全、更加智慧」的外匯管理體制機制。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》