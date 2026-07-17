《駐京專電》外匯局：上半年外資來華投資呈淨流入，將堅定擴大對外開放

國家外匯管理局新聞發言人、副局長李斌今日在國新辦發布會上表示，中國對外開放有序推進，有助於跨境資金均衡流動。今年上半年，外資來華投資呈現淨流入，中國對外投資繼續穩步增長。截至今年3月末，中國對外資產和負債分別達到12萬億美元和8萬億美元左右，在全球處於較高水平。未來，中國將堅定擴大對外開放，持續提高外資來華投資便利度，穩步拓寬境內主體境外投資渠道，跨境雙向投資將更加活躍、更趨均衡。



他指出，中國外貿穩規模、優結構成效明顯，將支持中國外匯市場交易保持活躍。基於比較優勢的合作共贏，是市場經濟的自帶基因，也是經貿發展的內生動力。上半年，中國貨物貿易進出口總額超過25萬億元人民幣，同比增長16.9%，這是跨境收支增長的重要推動因素。同時，外貿結構持續優化，集成電路、「新三樣」產品出口對總出口增長貢獻接近五成，為全球供給了更高質量的產品。



*將加強跨境資金流動監測，持續提升外匯市場韌性和活力*



他表示，當前外部環境仍較複雜，需持續觀察全球地緣政治、經濟增長、通脹、主要經濟體貨幣政策等變化。將加強跨境資金流動監測，持續提升外匯市場韌性和活力，不斷完善宏觀審慎管理和預期管理，維護外匯市場平穩運行。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》