《駐京專電》外匯局：前5月外資來華投資淨增約1600億美元優於去年同期，未來料繼續向好

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國家外匯管理局新聞發言人、國際收支司負責人趙玉超今日在國新辦發布會上表示，今年以來，外資對中國投資總體表現向好。國際收支數據顯示，前5個月外資來華各類投資淨增加約1600億美元，明顯好於去年同期。當中既包括直接投資、證券投資，也包括中國吸收的境外存款和貸款。未來外商來華投資有望延續向好態勢。



*前5個月外商來華股權投資淨增500多億美元*



他指出，從直接投資看，前5個月外商來華股權投資淨增加500多億美元。其中，新增資本金保持穩定，外資企業在境內的收益再投資同比增長35%。截至今年一季度末，外商來華直接投資存量超過4萬億美元，剔除離岸中心性質的國家和地區，中國仍位居全球各經濟體吸收外資存量的第二位。



從資金流向看，中國吸引外資結構持續向新向優。外匯局跨境收支數據顯示，上半年，高技術服務業和高技術製造業外資流入規模同比增長61%，佔總體資本金流入的36%，比去年同期的佔比提高了11個百分點。這說明，近年來外商來華投資從看重「中國製造」的成本和規模優勢，逐步向共同參與「中國創造」轉變。



*中國產業優化升級和科技創新能吸引外資投資*



他表示，未來外商來華投資有望延續向好態勢。主要有以下支撐因素：一是中國產業優化升級和科技創新將不斷帶來新的投資機會，為外資提供更加穩定、更有吸引力的發展環境。二是中國穩步擴大制度型對外開放，健全外商投資服務保障體系，優化金融領域互聯互通機制，將為外資來華投資營造更加便利的政策環境。三是近年來國際形勢複雜多變，中國經濟韌性增強，人民幣幣值穩定，將為全球資本分散配置提供更多選擇。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》