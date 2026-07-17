《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3883.49
|兆易創新
|(603986)
|3826.57
|中微公司
|(688012)
|3119.58
|瀾起科技
|(688008)
|3014.88
|藥明康德
|(603259)
|2482.48
|生益科技
|(600183)
|2475.56
|亨通光電
|(600487)
|2248.55
|海光信息
|(688041)
|2112.87
|長江電力
|(600900)
|1867.07
|貴州茅台
|(600519)
|1727.35
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|9992.52
|寧德時代
|(300750)
|9389.90
|北方華創
|(002371)
|4456.91
|新易盛
|(300502)
|3626.66
|東山精密
|(002384)
|2661.79
|紫光股份
|(000938)
|2566.64
|三環集團
|(300408)
|2095.85
|通富微電
|(002156)
|1871.57
|京東方A
|(000725)
|1739.17
|浪潮信息
|(000977)
|1726.08
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》
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