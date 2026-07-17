  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

17/07/2026 17:50

領益智造(01688)調升A股回購總額至4億元人民幣至8億元人民幣

　　領益智造(01688)(深:002600)宣布，鑒於公司對其未來發展的持續信心以及對長期投資價值的認可，綜合考慮經營情況、財務狀況以及股份回購進展等因素後，將A股回購總額將由「不低於2億元人民幣且不超過4億元人民幣」調整為「不低於4億元人民幣且不超過8億元人民幣」。回購價格上限維持不變，為每股A股21.08元人民幣，另其他條款保持不變。
《經濟通通訊社17日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰17/07/2026 18:01  《神州能源》中國據報擬轉向採購非波斯灣地區液化天然氣

下一篇新聞︰17/07/2026 17:47  《打擊貪腐》深圳市原統戰部長王強涉嚴重違紀違法，主動投案受查

其他
More

17/07/2026 18:05  《中歐關係》歐盟議員據報7月21-23日訪華，與中國外長王毅會晤

17/07/2026 17:44  《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

17/07/2026 12:41

大國博弈

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

人民幣 | 溫灼培：香港黃金清算如何推動人民幣國際化

17/07/2026 10:52

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金