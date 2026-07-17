領益智造(01688)調升A股回購總額至4億元人民幣至8億元人民幣

領益智造(01688)(深:002600)宣布，鑒於公司對其未來發展的持續信心以及對長期投資價值的認可，綜合考慮經營情況、財務狀況以及股份回購進展等因素後，將A股回購總額將由「不低於2億元人民幣且不超過4億元人民幣」調整為「不低於4億元人民幣且不超過8億元人民幣」。回購價格上限維持不變，為每股A股21.08元人民幣，另其他條款保持不變。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/07/2026 17:50
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《經濟通通訊社17日專訊》
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