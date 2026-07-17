《神州頭條》財經報章頭版摘要：世界人工智能大會今日啟幕

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平會見哈薩克斯坦總統

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國家主席習近平16日在上海西郊賓館會見來華出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的哈薩克斯坦總統托卡耶夫。習近平指出，兩國永久全面戰略夥伴關係保持高水平運行，展現了巨大合作潛力和廣闊發展空間。雙方要推動貿易創新發展，優化貿易結構，培育跨境電商、服務貿易新業態；拓展能源礦產合作，加快推進重點項目落地實施。



資本市場厚植長錢長投生態築牢「穩」字根基

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市場分析人士認為，當前，資本市場改革正錨定中長期資金入市、上市公司價值提升、跨部門協同監管等關鍵方向持續發力，隨著基礎制度體系不斷優化完善，市場穩定運行的底層根基持續夯實，將為A股長期健康發展築牢堅實支撐。



三大高景氣賽道上市公司描繪增長新曲線

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A股上市公司半年報業績預告迎來密集披露期。截至7月16日19時，已有1697家A股上市公司披露上半年業績預告，呈現顯著結構性特徵，人工智能算力、機器人、創新藥產業迎來業績兌現期。這三大賽道上市公司的業績保持較高增速，既是市場需求驅動的產業周期上行信號，也是新舊動能轉換的風向標。





《上海證券報》



成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行

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7月16日，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式在上海舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅出席並代表中國政府簽署協定。



智能夥伴，共創未來，2026世界人工智能大會今日啟幕

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7月17日，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海世博、張江、西岸「三地四館」正式啟幕。以「智能夥伴，共創未來」為主題，本屆大會有1100餘家企業參展，3000餘項展品集中亮相，其中300餘款產品將全球首發。



北交所「小而精」版圖持續拓寬，制度包容護航專精特新成長

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國家級專精特新「小巨人」龍鑫智能7月16日在北交所掛牌上市。這家深耕微納米高端復合材料制備裝備細分賽道二十餘年的智能製造企業，成為北交所第328家上市公司。





《證券時報》



習近平會見哈薩克斯坦總統

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國家主席習近平16日在上海西郊賓館會見來華出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議的哈薩克斯坦總統托卡耶夫。



透視蘇州樣本：讓金融活水精準滴灌科創實體

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全國首批資本市場科技金融實踐樣本名單正式公布，江蘇蘇州與上海浦東、北京海澱、廣東深圳、浙江杭州一同入選。有著「中國最強地級市」稱號的蘇州，產業科技硬核、資本生態活躍、服務保障靠前--當地正以全方位、全鏈條的科技金融創新實踐，為全國資本市場賦能科創發展提供可複製、可推廣的樣板。



中國建成光熱發電裝機位居全球第二

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中國電力企業聯合會最新統計顯示，中國成為全球光熱發電新增裝機的主力。截至2026年6月底，中國已建成投運光熱發電項目24個，裝機容量210萬千瓦，位居全球第二；在建項目26個，裝機容量320萬千瓦。

《經濟通通訊社17日專訊》