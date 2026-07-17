《鍾之日記》亞太遇黑五股災，恒指五連漲斷纜

7月17日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周四（16日）主要指數收低，費半下跌4.3%，對科技板塊及大盤構成沉重拖累。亞洲股市方面，日韓台股慘跌，A股失守3800，港股亦顯著回吐。投資者開始對AI產生擔憂，全球科技股劇烈震盪，今日中芯(00981)領跌藍籌、收挫近一成，AI股重挫，智譜(02513)瀉逾28%。恒生指數全日收報24562，跌446點或1.8%，止步五連漲，主板成交逾3473億元。



*滬綜指收跌3%失守三千八，本周挫5.8%*



亞太股市遭遇「黑色星期五」，A股午後狂瀉，創業板指、科創50指數一度暴跌超8%，硬科技高度密集的指數成為重災區；滬綜指最終收低3.05%報3764.15點，失守3800點，本周更挫5.81%，創2024年1月底以來最大單周跌幅；深成指跌5.4%，創業板指軟7.15%，科創50跌7.12%。兩市全日成交額約2.65萬億元人民幣，較上一個交易日增量10.5%。



板塊來看，芯片產業鏈連日調整，今日A股半導體指數再挫8%。整個亞洲芯片股慘跌，事關台積電業績雖然強勁，但未能達到投資者的過高預期，引發市場對資本開支增加和盈利前景疲軟的擔憂。今日台積電收挫7.3%，台股跌6.5%。



人工智能大會今日起至20日在上海舉行。國家主席習近平親臨開幕式表示，當前人工智能正成為推動世界經濟增長和新舊動能轉換的重要引擎，要抓住這一歷史性機遇。國家發改委發布人工智能合作發展行動計劃，提出共建數智人才培養機制。惟AI應用板塊隨大市下調，未受政策利好提振。



本周來看，滬綜指罕見大跌逾5.8%，連挫兩周。內需拖累加劇，內地二季度GDP增速4.3%創三年半低點，上半年投資累計同比則創逾六年最大降幅，凸顯經濟面臨的挑戰。數據進一步增強了加大內需支持力度的必要性，政策預期升溫，市場關注政治局會議定調。



*陷南韓反壟斷調查，瀾起科技再跌8.5%*



瀾起科技(06809)因南韓辦公室遭當地檢方搜索，陷入反壟斷調查陰影，儘管公司公布盈喜，仍難提振股價，繼昨日急挫22.9%後，今日續跌8.5%，報255元。



南韓首爾中央地方檢察廳公平交易調查部指控，瀾起科技、日本瑞薩電子和美國Rambus在向三星電子、SK海力士及美光供應零部件過程中涉嫌操控價格，違反《公平交易法》。據韓媒報道，檢方是在自行發現三間公司疑似在內存接口芯片(MIC)供貨上事先串通價格後，啟動這次強制調查行動。



瀾起科技7月16日晚間公告稱，公司正全力配合韓方檢察廳的各項調查要求，公司及其董事、員工均未被韓方檢察廳或任何政府機關指控存在任何不當行為，並強調目前公司經營正常，仍將全力專注於產品研發並服務客戶。



公司同日發布的業績預告顯示，預計2026年半年度實現營業收入約33.35億元人民幣，同比增長約26.6%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤19億至21億元人民幣，同比增長63.9%至81.2%。此外，董事長兼執行長楊崇和同日向公司提議，以自有資金回購公司A股股份，擬回購金額為3億至6億元人民幣。



儘管股價連日下挫，里昂仍表示看好瀾起科技，認為鑑於MIC價格遵循結構化且技術驅動的定價框架，出現實質性定價問題的可能性較低。股價回調反而在估值具吸引力的情況下，提供額外的累積機會。該行給予瀾起科技H股目標價454.2元，維持「高度確信跑贏大市」評級。



*泡泡瑪特跌2.7%，滙豐下調目標價兼降評級*



泡泡瑪特(09992)趁世界盃東風推LABUBU新品大賣，股價已經連升四日，今日高開低走，收低2.7%，報163.6元。滙豐環球下調該股目標價11%，由189.5元降至168.9元，評級亦由「買入」降至「持有」。



該行稱，公司估值下跌已基本完成，但海外市場增長放緩問題持續，將影響未來盈利表現，短期未見有催化劑改善收入及毛利，並同時下調泡泡瑪特2026至2028年盈利預測4%至11%，分別至127.62億、154.22億及183.04億元人民幣。



滙豐另預期該公司第二季收入增長放緩至10%，第一季增長75%至80%，主要受海外市場拖累。當中海外市場次季收入料下跌14%，內地市場收入料升26%。滙豐預期泡泡瑪特上半年多賺26%，收入升34%。



該行還表示，泡泡瑪特過去兩年盈利由LABUBU推動，下一個增長動力將取決於新IP的成功商業化、品類擴張及跨IP合作等，該行仍對其IP孵化能力充滿信心，但下一個重磅IP出現時間存在不確定性，限制近期盈利可見度。



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