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AH股新聞

17/07/2026 09:12

《Ａ場新股》長鑫科技申購戶數942.9萬科創板新高，中籤率0.471%

　　7月16日晚间，存儲芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)公布A股IPO申購情況，網上有效申購戶數達942.9萬戶，有效申購股數為8169.2億股，回撥機制啟動後，最終中簽率約0.471%，對應平均每212個申購配號中有一個中籤號。

　　長鑫科技在上交所網站的公告顯示，本次發行附帶的15%超額配售權得到全額行使，聯席主承銷商已按發行價格向網上投資者超額配售約10億股。超額配售啟用後，網上發行數量為33.5億股，約佔超額配售選擇權全額行使後扣除最終戰略配售數量後發行數量的55.59%。

　　此次長鑫科技網上申購戶數和網上中籤率均刷新了科創板紀錄。據Choice數據統計，此前的紀錄保持者是今年5月啟動新股發行的長進光子(滬:688635)，該股的網上有效申購戶數為713.49萬戶。相比之下，長鑫科技網上有效申購戶數多出了200多萬戶。

　　另外，超額配售選擇權全額行使後，長鑫科技的集資總額有望進一步上升至666億元（人民幣．下同），進入A股歷史前三，僅略低於第二名的中國石油(滬:601857)，其在2007年IPO為668億元。
《經濟通通訊社17日專訊》

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