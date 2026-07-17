《中國要聞》三部門部署海水淡化產業發展，目標2030年單日工程規模超450萬噸

近日，國家發展改革委、自然資源部、水利部聯合印發《海水淡化產業發展行動方案》。方案明確，到2030年，全國海水淡化工程總規模達到450萬噸/日以上，新增海水淡化工程規模150萬噸/日以上。



其中，沿海城市新增海水淡化工程規模130萬噸/日、海島新增海水淡化工程規模20萬噸/日；城市應急供水、海島民生用水保障能力進一步增強，沿海工業園區海水淡化水利用比例進一步提高；突破一批關鍵材料裝備技術瓶頸，全產業鏈核心技術體系基本形成，產業發展智能化、綠色化水平顯著提升，國際競爭力進一步增強。



方案並提出，鼓勵沿海省市對符合條件的海水淡化工程落實新能源就近消納等支持政策，細化配套措施，支持項目健康發展。利用現有資金渠道對海水淡化與綜合利用科技創新、工程建設等予以支持，並引導社會參與。鼓勵金融機構將海水淡化納入「節水貸」等綠色金融重點支持範圍。



據悉，下一步，國家發展改革委、自然資源部、水利部將督促指導沿海地區結合實際落實相關任務，做強做優做大海水淡化產業，提升水資源安全保障能力，助力海洋經濟高質量發展和海洋強國建設。

《經濟通通訊社17日專訊》