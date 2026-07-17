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AH股新聞

17/07/2026 11:29

阿里飛豬據報啟動大規模裁員，公司稱變動比例不到10%

　　據《財新》從多名飛豬員工處獲悉，6月，阿里巴巴(09988)在線旅遊平台(OTA)飛豬啟動了一波裁員，涉及開發、測試、產品等多個崗位，各部門比例不一，當天離職，裁員賠償為N（按工作年限折算的月工資數）+1。

　　飛豬對此回應《財新》稱，先前社交媒體上傳播的飛豬「大規模裁員」、「整個部門全部裁撤」不實，近期人員流動正常，變動比例不到10%，正在招聘的員工人數與離職人數基本持平。

*員工：整體裁員三成，部分團隊裁員超四成*

　　報道引述一名飛豬被裁員工說法稱，其所在交通業務，測試、開發、產品等不同崗位裁員比例有高有低，但業務整體平均裁員比例在30%以上。

　　一名飛豬在職員工透露，飛豬2025年12月新推出的CTO線中，研發團隊的裁員比例高達40%-50%，但CTO線整體裁員比例約在25%左右。另一名飛豬在職程序員則稱，其所在的9人小組裁員4人；從釘釘上員工數量來看，CTO線裁員前的人數為1244人，裁員後為916人，裁員比例約為26%，主要裁撤崗位是前後端開發和測試。不過7月9日該業務線員工數量又微升至929人。

　　裁員理由方面，兩名飛豬在職員工稱，公司HR（人力資源）給的裁員理由是組織架構調整。而HR給到上述飛豬被裁員工的原因是「去年財報不好疊加大環境因素」。
《經濟通通訊社17日專訊》

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