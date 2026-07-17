【ＡＩ】華為昇騰950超節點真機首亮相，可為萬億級參數大模型訓練提供算力支撐

2026世界人工智能大會(WAIC)今日在上海開幕。華為首次公開展出昇騰950超節點(Atlas 950 SuperPoD)真機，這是華為迄今面向大規模AI訓練和推理場景推出的最新一代超節點產品。



據介紹，昇騰950超節點基於華為自研靈衢互聯協議和超節點架構打造，以單櫃64卡為基本單元，可實現1024張昇騰NPU卡高速互聯，提供1 EFLOPS FP8和2 EFLOPS FP4算力，並具備256TB全局統一內存編址空間。華為表示，該產品依托TB級NPU互聯帶寬、3微秒RTT時延以及統一內存編址能力，可面向萬億級參數大模型訓練及高並發推理場景提供算力支撐。



除昇騰950外，華為還在現場展示了Atlas 850E風冷超節點。該產品基於自研VCE相變散熱技術，可直接部署於傳統風冷IDC機房，無需液冷基礎設施改造，支持單個風冷超節點擴展至96卡商用部署，進一步降低企業建設AI基礎設施的門檻。



在產業落地方面，華為透露，2025年發布的昇騰384超節點目前已商用落地750多套，覆蓋互聯網、運營商、金融、教育、醫療、交通、製造等多個行業，也是國內唯一訓練出SOTA模型的超節點。本屆WAIC上，昇騰還集中展示了20多個行業落地案例，覆蓋60餘種業務場景。

《經濟通通訊社17日專訊》