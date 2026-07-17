《中國監管》市監總局：面向14歲以下兒童「拼豆」產品，應通過玩具CCC認證或符合相關國標

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市場監管總局今日發布「拼豆」產品質量安全有關事項公告。其中提出，面向14歲以下兒童使用屬於CCC認證範圍內的「拼豆」產品，，若屬《強制性產品認證實施規則玩具（試行）》範圍的，應當通過玩具強制性產品認證（CCC認證），不得以「搭售」、「贈品」等方式，在玩具產品出廠時違規搭配家用電器。與此同時，產品應當在顯著位置標註產品適用年齡、安全警示等注意事項，明示家長購買注意事項，提醒家長履行兒童監護責任。



面向14歲以下兒童使用但不屬於CCC認證範圍內的「拼豆」產品，其「拼豆」部件及底板、鑷子等配件，以及配套使用的加熱部件，應當符合GB 6675《玩具安全》系列、GB 19865《電玩具的安全》等強制性國家標準要求，加熱部件的電壓不應超過24V。



面向14歲以上人群使用的「拼豆」產品，不得將按照GB 4706.2《家用和類似用途電器的安全 第2部分：電熨斗的特殊要求》國家標準設計生產、用於熨燙織物的電熨斗，作為「拼豆」產品的加熱部件。經營者不得在營銷時使用低齡兒童操作的圖片或視頻進行誤導，不得聲稱或暗示產品可供兒童使用。



*拼豆安全隱患屢釀事故*



據悉，拼豆是一種用彩色塑料管在豆板上拼成像素畫圖案，再用熨斗燙平定型的手工製品。據內媒報道，今年以來，全國多地發生多宗與拼豆相關的安全事故，其中貴州一名女童3月玩拼豆時，在熨燙環節觸電，不幸離世；同月山西一名女孩在家中使用拼豆配套小熨斗時，設備突然漏電，瞬間火花四濺。

《經濟通通訊社17日專訊》