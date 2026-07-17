  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

17/07/2026 17:26

《中國監管》市監總局：面向14歲以下兒童「拼豆」產品，應通過玩具CCC認證或符合相關國標

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局要求14歲以下兒童拼豆產品須通過CCC認證或符合國標
▷ 加熱部件電壓禁超24V，禁用電熨斗作為加熱部件
▷ 禁止營銷使用低齡兒童操作圖片或誤導性聲明

　　市場監管總局今日發布「拼豆」產品質量安全有關事項公告。其中提出，面向14歲以下兒童使用屬於CCC認證範圍內的「拼豆」產品，，若屬《強制性產品認證實施規則玩具（試行）》範圍的，應當通過玩具強制性產品認證（CCC認證），不得以「搭售」、「贈品」等方式，在玩具產品出廠時違規搭配家用電器。與此同時，產品應當在顯著位置標註產品適用年齡、安全警示等注意事項，明示家長購買注意事項，提醒家長履行兒童監護責任。

　　面向14歲以下兒童使用但不屬於CCC認證範圍內的「拼豆」產品，其「拼豆」部件及底板、鑷子等配件，以及配套使用的加熱部件，應當符合GB 6675《玩具安全》系列、GB 19865《電玩具的安全》等強制性國家標準要求，加熱部件的電壓不應超過24V。

　　面向14歲以上人群使用的「拼豆」產品，不得將按照GB 4706.2《家用和類似用途電器的安全　第2部分：電熨斗的特殊要求》國家標準設計生產、用於熨燙織物的電熨斗，作為「拼豆」產品的加熱部件。經營者不得在營銷時使用低齡兒童操作的圖片或視頻進行誤導，不得聲稱或暗示產品可供兒童使用。

*拼豆安全隱患屢釀事故*

　　據悉，拼豆是一種用彩色塑料管在豆板上拼成像素畫圖案，再用熨斗燙平定型的手工製品。據內媒報道，今年以來，全國多地發生多宗與拼豆相關的安全事故，其中貴州一名女童3月玩拼豆時，在熨燙環節觸電，不幸離世；同月山西一名女孩在家中使用拼豆配套小熨斗時，設備突然漏電，瞬間火花四濺。
《經濟通通訊社17日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

17/07/2026 12:41

大國博弈

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

人民幣 | 溫灼培：香港黃金清算如何推動人民幣國際化

17/07/2026 10:52

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金