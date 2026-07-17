《中歐關係》歐盟議員據報7月21-23日訪華，與中國外長王毅會晤

據《彭博》引述一份聲明報道，歐洲議會外交事務委員會的一個代表團，將於7月21日至23日（下周二至四）訪問北京和上海，與中國有關方面舉行會晤。代表團將會見中國外交部長王毅、全國人民代表大會領導層及其外事委員會、中共中央對外聯絡部。
報道指，討論內容將包括「經濟失衡日益加劇的的地緣政治影響」、「俄羅斯對烏戰爭」及「印太地區的和平與穩定」等。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/07/2026 18:05
據《彭博》引述一份聲明報道，歐洲議會外交事務委員會的一個代表團，將於7月21日至23日（下周二至四）訪問北京和上海，與中國有關方面舉行會晤。代表團將會見中國外交部長王毅、全國人民代表大會領導層及其外事委員會、中共中央對外聯絡部。
報道指，討論內容將包括「經濟失衡日益加劇的的地緣政治影響」、「俄羅斯對烏戰爭」及「印太地區的和平與穩定」等。
《經濟通通訊社17日專訊》
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