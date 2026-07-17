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AH股新聞

17/07/2026 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開0.44%，人工智能大會今開幕

　　滬深股市今早齊低開，滬綜指低開0.44%，報3865.32點，深成指低開0.97%，創業板低開1.36%。2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海開幕，國家主席習近平將出席大會開幕式並發表主旨講話。AI概念股盤初走高。

　　全球第四大DRAM製造商長鑫科技(滬:688825)的A股IPO獲投資者熱捧，散戶部分超額認購212倍，個人投資者提交了940萬筆申購。公司以每股8.66元(人民幣．下同)發行76.9億股，其中包括根據超額配售選擇權發行的10億股，使總募資額達到約665億元。這使長鑫科技的初始市值達到5800億元，與郵儲銀行(滬:601658)的市值相當。

　　對長鑫科技IPO的抽血擔憂，官媒齊發聲，《中國證券報》引述市場人士分析稱，每有大型IPO必迎階段性高點的觀點脫離實際；《證券日報》稱大型IPO並非二級市場「魔咒」；《上海證券報》指大型IPO對二級市場的「虹吸」效應經不起仔細推敲。

　　另外，人民銀行公布今日進行4505億元7天期逆回購，公開市場今日有200億元逆回購到期，即今日淨投放4305億元。人行本周共進行19635億元逆回購，對沖本周到期的620億元，即人行全周放水19015億元，創2023年1月以來單周新高。
《經濟通通訊社17日專訊》

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