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17/07/2026 15:07

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌1.4%，深證B收跌0.2%

　　上證B股指數收跌1.4%，報269.26點。深證B股指數收跌0.2%，報1096.32點。
《經濟通通訊社17日專訊》

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