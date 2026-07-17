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AH股新聞

17/07/2026 11:36

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌1.64%，芯片股續疲，電力板塊拉漲

　　滬深市場集體調整，滬指半日收低1.64%報3818.59點，深成指跌3.7%，創業板指挫4.71%。滬深兩市上午成交額16023億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1219億元或8%，市場超4200個股下跌。

　　盤面上，半導體芯片股續疲軟，存儲跌幅領先，德明利(深:001309)三連跌停。醫藥板塊亦集體調整，百誠醫藥(深:301096)跌20%封板。AI手機概念昨日大升後回吐，AI板塊震盪，人工智能大會開幕提振效果微。黃金概念股亦走低，赤峰黃金(滬:600988)大跌8.7%，國際金價本周迄今已累跌超3%，料將錄得六周來最大單周跌幅。

　　至於電力板塊則逆勢走強，桂冠電力(滬:600236)、深南電A(深:000037)、樂山電力(滬:600644)升停。全國多地進入高溫「三伏天」，最高用電負荷創新高。《澎湃》報道稱，7月15日15時39分，上海電網最高用電負荷達4221.6萬千瓦，創歷史新高；國網湖南電力稱，7月14日12時31分，湖南電網用電負荷達到4809萬千瓦，創下歷史最高紀錄。
《經濟通通訊社17日專訊》

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