《Ａ股行情》滬綜指午後重挫2.4%，失3800點

亞太股市今日深度調整，A股午後跌幅擴大，滬綜指重挫2.39%失守3800點，報3789.47點，滬深300指數跌3.19%，深成指軟4.79%，創業板指大跌6.15%。上海B股走低1.4%，深圳B股跌0.24%。電力、石油及銀行股逆勢走高，其他板塊全面下調，半導體及醫藥跌幅靠前。

《經濟通通訊社17日專訊》