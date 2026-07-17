《Ａ股行情》滬綜指午後重挫2.4%，失3800點

亞太股市今日深度調整，A股午後跌幅擴大，滬綜指重挫2.39%失守3800點，報3789.47點，滬深300指數跌3.19%，深成指軟4.79%，創業板指大跌6.15%。上海B股走低1.4%，深圳B股跌0.24%。電力、石油及銀行股逆勢走高，其他板塊全面下調，半導體及醫藥跌幅靠前。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】政府公布白石角站項目推展模式，你是否支持白石角站附近用地改為全面興建私人住宅？ ► 立即投票
17/07/2026 13:32
亞太股市今日深度調整，A股午後跌幅擴大，滬綜指重挫2.39%失守3800點，報3789.47點，滬深300指數跌3.19%，深成指軟4.79%，創業板指大跌6.15%。上海B股走低1.4%，深圳B股跌0.24%。電力、石油及銀行股逆勢走高，其他板塊全面下調，半導體及醫藥跌幅靠前。
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇？】政府公布白石角站項目推展模式，你是否支持白石角站附近用地改為全面興建私人住宅？ ► 立即投票
上一篇新聞︰17/07/2026 13:42 《Ａ股異動》大金重工A一度跌停，現報36.94元人幣
下一篇新聞︰17/07/2026 13:30 【ＦＯＣＵＳ】兩「深水炸彈」引爆，中國太極反制AI鐵幕
17/07/2026 14:02 【中東戰火】華外交部：中巴呼籲美伊雙方盡快停火復談
17/07/2026 14:01 【ＡＩ】首個全國產十萬卡AI超集群「曙光8000」亮相WAIC
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N