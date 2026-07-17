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AH股新聞

17/07/2026 10:02

《Ａ股焦點》瀾起科技A挫近7%，遭韓方啟反壟斷調查暫未被指控任何不當

　　7月16日晚間，瀾起科技(06809)(滬:688008)公告稱，2026年7月15日，南韓首爾中央地方檢察廳公平貿易調查部針對潛在的違反反壟斷相關法規事宜，在公司的南韓辦公室開展現場搜查及取證。

　　公告表示，公司正全力配合韓方檢察廳的各項調查要求。截至公告披露日，公司及其董事、員工均未被韓方檢察廳或任何政府機關指控存在任何不當行為，目前公司經營正常。鑒於本案尚處於調查階段，公司現階段無法預測調查的時間及結果。公司將密切跟進上述事件進展情況，並根據相關規則的規定履行信息披露義務。

　　受消息影響，瀾起科技股價今日續跌，A股低開低走，現挫6.81%，報196.76元（人民幣．下同）；H股跌3.52%。

*上半年淨利預增至少63.9%*

　　同日，瀾起科技發布最新業績預告。公司預計2026年半年度實現營業收入約33.35億元，較上年同期增長約26.6%；2026年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤19.00億元至21.00億元，較上年同期增長63.9%至81.2%。

　　此外，公司還在同日披露回購股份相關事項。根據公告，瀾起科技董事長兼首席執行官楊崇和於7月16日向董事會提議，以自有資金通過上交所系統以集中競價交易方式回購公司A股股份。回購金額不低於3億元（含），不超過6億元（含）。
《經濟通通訊社17日專訊》

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