【人行操作】人行4505億逆回購利率持平，全周放水19015億創三年半高

人民銀行公布，今日進行4505億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有200億元逆回購到期，即今日淨投放4305億元。
人行本周共進行19635億元逆回購，對沖本周到期的620億元，即人行全周放水19015億元，創2023年1月以來單周新高。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/07/2026 09:28
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公開市場今日有200億元逆回購到期，即今日淨投放4305億元。
人行本周共進行19635億元逆回購，對沖本周到期的620億元，即人行全周放水19015億元，創2023年1月以來單周新高。
《經濟通通訊社17日專訊》
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