【人行操作】人行4505億逆回購利率持平，全周放水19015億創三年半高

人民銀行公布，今日進行4505億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。



公開市場今日有200億元逆回購到期，即今日淨投放4305億元。



人行本周共進行19635億元逆回購，對沖本周到期的620億元，即人行全周放水19015億元，創2023年1月以來單周新高。

《經濟通通訊社17日專訊》