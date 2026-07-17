【ＡＩ】世界人工智能大會上海開幕，習近平：抓住AI發展歷史性機遇

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2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海開幕。國家主席習近平出席大會開幕式並發表主旨講話。



據《路透》報道，習近平表示，當前全球人工智能技術創新進入前所未有的活躍期，是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器，要抓住人工智能發展難得的歷史性機遇，並要鼓勵開源、開放、合作、共享，全面促進人工智能科技創新、產業發展、場景應用。



習近平指出，人工智能釋放巨大能量，蘊含巨大機遇，也面臨治理挑戰。要高度重視人工智能引發的各類內生和衍生風險，築牢安全底線，防範濫用惡用，確保人工智能始終處於人類控制之下。



*習近平：反對在人工智能領域泛化國家安全概念*



習近平強調，應當共同反對在人工智能領域泛化國家安全概念，並要廣泛開展國際合作，幫助全球南方國家加強能力建設，彌合數智鴻溝。作為負責任大國，中國在人工智能領域始終致力於做國際公共產品的提供者。



*習近平：將向發展中國家提供5000個AI專題研修培訓名額*



習近平又稱，人工智能發展不應該是某個國家的「獨奏」，而應當是全球合作的「交響」。未來五年，中國將面向發展中國家提供5000個人工智能專題研修培訓名額；面向東盟、阿盟、非盟、拉共體、上合組織金磚國家，建設國際人工智能應用合作中心。中國願以更加開放的姿態、更加務實的行動、更加長遠的目光，同各方一道把握和應對人工智能發展的機遇和挑戰。

《經濟通通訊社17日專訊》