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17/07/2026 13:29

《中國要聞》京滬高鐵、鐵路200多趟列車7月20日起試點提前60天預約購票

　　據《央視新聞》報道，從中國國家鐵路集團有限公司客運中心獲悉，7月20日起，鐵路部門將在京滬高鐵、京滬鐵路的200多趟列車試點新增火車票預約購票服務，旅客可通過鐵路12306手機客戶端「預約購票」專區，在列車開車前第60天至第17天填報預約需求，鐵路12306系統將於開車前第20天至第16天兌現預約訂單。7月20日至8月29日為過渡期，可依次預約9月15日及以後的車票，8月30日起，可常態化預約開車前第60天至第17天車票。

*每筆訂單最多19名乘客，預約獲兌現並完成支付方為成功購票*

　　相關負責人介紹，旅客可通過鐵路12306手機客戶端首頁「預約購票」服務專區填寫預約需求，每日上午8時起可提交開車前第60天的預約訂單。每個鐵路12306帳戶可同時提交3個待兌現預約訂單，每個訂單可選擇連續兩日最多3個「精確預約」以及2個「模糊預約」，預約時需明確可預約列車的優先次序，一筆訂單中最多可添加19名旅客。

　　鐵路12306系統將根據「長途優先、兼顧中短途」和「先到先得」原則，對票額進行智能匹配，在開車前第20天至第16天每日兌現預約訂單，通過12306手機客戶端（微信、支付寶或手機短信）等渠道反饋兌現結果。兌現成功的，旅客在當日晚上11時前完成支付後即可獲得預約車票，逾期未支付的，預約訂單將自動取消。
《經濟通通訊社17日專訊》

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