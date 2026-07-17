【ＡＩ】習近平就全球AI治理提4點意見：堅持開放共贏，築牢安全底線

據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午在上海世界會客廳出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式，並發表主旨講話；晚上習近平和夫人彭麗媛將在世界會客廳為與會國際貴賓舉行歡迎宴會。



習近平在會上發表題為《攜手構建公正合理的全球人工智能治理體系》的主旨講話，提出了4點意見：



第一，堅持開放共贏，驅動創新發展。抓住難得的歷史性機遇，鼓勵開源開放、合作共享，全面促進人工智能科技創新、產業發展、場景應用，協同推進傳統產業改造升級、新興產業培育壯大、未來產業前瞻布局，讓人工智能賦能千行百業。



第二，強化風險意識，確保安全可控。高度重視人工智能引發的各類內生和衍生風險，推動構建法律法規、技術監測、風險預警、應急響應體系，築牢安全底線，防範濫用惡用，確保人工智能始終處於人類控制之下。共同反對在人工智能領域泛化國家安全概念、把本國安全凌駕於他國安全之上的做法。



第三，鼓勵包容並蓄，促進文明互鑑。用全人類共同價值塑造人工智能的價值觀，善用人工智能技術增進不同文明的理解和包容，促進不同文明交流互鑑，精心培育各美其美、美美與共的文明百花園。



第四，倡導和衷共濟，完善全球治理。踐行真正的多邊主義，切實發揮聯合國的重要作用，加強人工智能發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架，讓這一前沿技術更好造福人類社會。幫助全球南方國家加強能力建設，彌合數智鴻溝，促進可持續發展，避免在人工智能領域造成新的歷史不公。



*習近平：推動氣象智能預警方案「媽祖」在30個國家落地應用*



習近平強調，近年中國加強人工智能科技創新，積極推進「人工智能+」行動，培育各類主體共生共榮的健康生態，智能經濟核心產業規模已經超過萬億元人民幣，「中國智造」已成為中國式現代化的又一亮麗名片。



習近平又指，在各方共同努力下，世界人工智能合作組織在上海應運而生。這是中方響應全球南方呼聲、團結國際社會積極推動人工智能發展和治理的重大舉措，將成為人工智能發展史上的一個重要里程碑。



為進一步支持全球人工智能發展、推進全球人工智能能力建設，未來5年，中國將面向發展中國家提供5000個人工智能專題研修培訓名額；面向東盟、阿盟、非盟、拉共體、上合組織、金磚國家建設國際人工智能應用合作中心；推動氣象智能預警方案「媽祖」在30個國家落地應用。中國願以更加開放的姿態、更加務實的行動、更加長遠的目光，同各方一道把握和應對人工智能發展的機遇和挑戰，攜手共創人類社會更加美好的未來。



*各方指應消弭全球數智鴻溝和南北發展差距*



此外，哈薩克總統托卡耶夫、柬埔寨首相洪瑪奈、泰國總理阿努廷、聯合國秘書長古特雷斯分別致辭。各方表示，人工智能有望成為人類最大的發展機遇，也潛藏著風險。中國倡導智能向善、普惠包容、安全可控，積極幫助發展中國家加強相關能力建設，推動人工智能國際合作，彰顯了負責任的大國擔當。人工智能技術應由各國共享共治，使其公平惠及所有國家，服務全人類可持續發展，消弭全球數智鴻溝和南北發展差距。希望並相信世界人工智能合作組織將為此發揮重要作用，通過開放包容、平等互惠的合作，共同打造安全、繁榮、不讓任何國家掉隊的美好未來。



大會並發表了《2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議主席聲明》。

《經濟通通訊社17日專訊》