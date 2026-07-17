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AH股新聞

17/07/2026 15:30

《中朝關係》王滬寧受邀訪朝，金正恩會見稱發展雙邊關係是朝方最重要戰略事業

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▷ 王滬寧7月15-17日率團訪朝，會見金正恩
▷ 雙方出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念活動
▷ 金正恩稱發展朝中關係為朝方最重要戰略事業

　　據《新華社》報道，應朝鮮勞動黨中央委員會和朝鮮民主主義人民共和國政府邀請，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧於7月15日至17日率中國黨政代表團對朝鮮進行正式友好訪問，在平壤會見朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩，同朝鮮勞動黨中央政治局常委、國務委員會副委員長、內閣總理朴泰成共同出席《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年紀念招待會，同朝鮮勞動黨中央政治局常委、中央書記、組織指導部部長趙甬元舉行會談。

　　報道指，會見金正恩時，王滬寧表示，今年是《中朝友好合作互助條約》簽訂65周年。中方願同朝方一道，堅決貫徹落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，切實發揮最高領導人交往的戰略引領作用，確保兩黨兩國關係始終朝著有助於鞏固各自社會主義事業、有利於促進各自國家現代化建設的方向發展。通過多種形式密切兩黨溝通往來，進一步提升兩國務實合作成效，持續夯實中朝友好的民意基礎，為中朝傳統友誼不斷注入新的時代內涵。

　　金正恩則表示，隆重紀念《朝中友好合作互助條約》簽訂65周年，是今年6月他同習近平總書記達成的共識。條約的簽訂明確了朝中關係的戰略屬性，保障了雙邊關係的戰略方向。朝方將堅持把發展朝中關係作為最重要的戰略事業，繼續弘揚和傳承條約精神，同中方加強高層交往，深化黨建等經驗交流，增進政治戰略互信，拓展經濟、科技、衛生、文化等領域合作，更好造福兩國人民。

　　訪問期間，王滬寧還參謁中朝友誼塔、赴平壤市順安中國人民志願軍烈士陵園祭掃，並參謁錦繡山太陽宮、參觀朝鮮勞動黨中央幹部學校。王滬寧還到元山市考察訪問，趙甬元等陪同。
《經濟通通訊社17日專訊》

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