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17/07/2026 16:03

《中國要聞》外交部：將推動世界人工智能合作組織盡早啟動運轉

　　2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海開幕。開幕前夕，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式昨日在上海舉行，哈薩克、老撾、巴基斯坦、俄羅斯、印尼等29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。

　　中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上就此事表示，下階段，中方將會同各創始成員國推動組織盡早啟動運轉。
《經濟通通訊社17日專訊》

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