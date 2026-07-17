《中國要聞》外交部：將推動世界人工智能合作組織盡早啟動運轉

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海開幕。開幕前夕，成立世界人工智能合作組織協定簽署儀式昨日在上海舉行，哈薩克、老撾、巴基斯坦、俄羅斯、印尼等29個國家代表簽署協定，成為創始成員國。



中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上就此事表示，下階段，中方將會同各創始成員國推動組織盡早啟動運轉。

《經濟通通訊社17日專訊》