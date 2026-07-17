《Ａ場新股》越疆科技「H回A」上會前夕，遭聯合創始人實名舉報招股書「重大股權瑕疵及隱瞞」

再有IPO遇上舉報信。正在推進「H回A」進程的越疆科技(02432)，被自稱是越疆科技聯合創始人、原常務副總裁兼COO宋濤實名舉報。宋濤今日凌晨通過個人公眾號「宋濤機器人」發布舉報信，內容顯示，越疆科技及創始人劉培超在A股招股說明書存在重大股權瑕疵及隱瞞，宋濤本人本應持有的越疆科技69.7373%財產份額，在招股書中卻登記為22.455%。宋濤批評，「招股書通篇虛假陳述、刻意掩蓋上億級股權權屬爭議」，並指「我已向深交所實名投訴，全部材料均已官方受理」。



*越疆科技：指控內容不屬實*



據鳳凰網財經《IPO觀察哨》向越疆科技求證。越疆科技方面表示，公司有留意到宋濤的文章指控，但指控內容都是不屬實的，目前公司A股上市的各項工作都在正常進行，對於該事件的後續進展，一切以公司的公告為準。



宋濤在舉報信中指出，2023年1月28日，越疆合夥官方蓋章出具股權變更規劃文件，寫明變更完成後其名下應當持有越疆合夥69.7373%財產份額，但招股書只登記其名下僅有22.455%合夥份額，中間47.2823%的巨額份額憑空消失，「越疆科技、劉培超全程刻意隱瞞這份《越疆合夥變更承諾函》的存在，從頭到尾沒有向監管、向潛在投資者披露我們之間存在這份核心份額的權屬爭議。招股書裏更是直接做出虛假表述，聲稱越疆合夥全部股份權屬清晰、不存在任何權屬糾紛」。



宋濤又提到，招股書單方面標註其於2021年3月離職後，未按約定退回22.46%份額，發行人2023年起訴要求他返還超額份額，「甚至拿法院裁定不屬於管轄範圍這件事，對外宣稱雙方無未決訴訟、仲裁」，但事實是法院只裁定該糾紛不歸該院管轄，「從來沒有判定這份股權歸屬屬於劉培超，更沒有了結我們之間47%份額的巨大爭議，公司刻意截取法院文書片段誤導市場，屬於徹頭徹尾的重大遺漏、虛假記載」。



2024年12月23日在港交所上市的越疆科技，現正推進在深交所創業板上市，並已確定將於7月22日（下周三）上會。越疆科技H股股價今日低開低走，盤中曾瀉15%，最終收挫12.8%，報23.22元。

《經濟通通訊社17日專訊》