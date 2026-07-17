【ＦＯＣＵＳ】兩「深水炸彈」引爆，中國太極反制AI鐵幕

【FOCUS】華盛頓就中國AI的技術封鎖醞釀重大升級，北京「科技強國」目標倒數9年啟動攻堅戰之際，兩枚「深水炸彈」周四（17日）同時引爆：一是由中國倡導的「世界人工智能合作組織」正式成立；二是中國AI獨角獸月之暗面發布Kimi K3迅速屠榜。連同最高層周五（18日）首次出席一年一度的世界人工智能大會（WAIC），並提出四點意見，盡顯以「開源、賦能、多邊」的太極打法，反制美國AI鐵幕。



*Kimi K3迅登探花，背書攻堅戰*



2022年11月ChatGPT橫空出世，令全球驚覺第四次工業革命大幕已啟，惟僅僅兩年後，來自杭州的中國新創公司DeepSeek一夜之間名震硅谷，再到昨日，總部位於北京的月之暗面，憑借參數規模高達2.8萬億的Kimi K3新模型，碾壓Claude Opus4.8（max）、GPT5.6 Terra（max），以智能評分57分，一躍而成Artificialanalysis權威榜單上，僅次Claude Fable5（60分）、GPT5.6 Sol max（59分）的探花。



時機精準，可謂絕非偶然，皆因中共喉舌、《求是》雜誌，周二（14日）、周三（15日）接連發表文章，前者稱AI領域目前存在「石油思維」與「水流思維」兩種截然不同的發展邏輯，示警「AI鐵幕」；後者以「打好科技強國建設攻堅戰」為題，強調不攻堅就會被動落後，不突破就會長期受制於人。



*AI差距漸窄，美三大法案壓境*



此官方表態，加上周四由29國簽署成立的「世界人工智能合作組織」，顯然是有的放矢。最直接的背景是，美國國會對華鷹派正推動將《AI Overwatch Act》、《MATCH Act 》、《Chip Security Act》三大法案，打包納入2027年度國防授權法案，以進一步收緊對華晶片、半導體設備的出口限制。



Anthropic國家安全政策主管Tarun Chhabra周三出席Aspen Security Forum最新指控，中國公司通過蒸餾技術，已將跟美國的技術差距縮小至6至9個月。較早時，他更明言，硬件是美國未來幾年的優勢所在，必須從維持「n-2（領先兩代）」競爭優勢的傳統概念，回到「盡可能擴大 」的極緻領先，並主張集結盟友建立一個龐大、可信賴的AI生態系統。



*開源賦能，「水流思維」破壟斷*



在此背景下，不難明白何解最高層今早主旨演講的意見之一，即是鼓勵開源開放，賦能千行百業，用意即是以應用縱深破解硬體差距，以「水流思維」瓦解生態壟斷。意見還提出，幫助全球南方國家加強能力建設，彌合數智鴻溝，亦是以多邊組織反制美式技術霸權。



簡而言之，當Geo AI（地緣人工智能）大勢難擋，中美競爭已從單純的「算法跑分」升級為「規則生態」博弈。中國愈強調AI的普惠、包容、向善，就愈有優勢成為此國際公共產品的領先提供者，進而主導AI世代治理規則。