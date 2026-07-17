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17/07/2026 08:46

龍源電力(00916)發行3期超短融券籌獲26億人幣，票息最低1.37%

　　龍源電力(00916)(深:001289)公布，發行共3期超短期融資券，集資共26億元（人民幣．下同），用於補充日常流動資金及償還發行人及子公司有息債務。

　　該集團指，第11期超短期融資券發行額為10億元，期限28日，票面利率1.49%，而另外兩期超短期融資券發行額各為8億元，期限均為225日，票面利率均為1.37%。
《經濟通通訊社17日專訊》

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