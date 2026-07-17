《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(16日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|3252.30
|寒武紀
|(688256)
|3187.55
|中微公司
|(688012)
|2813.19
|瀾起科技
|(688008)
|2762.70
|藥明康德
|(603259)
|2353.78
|生益科技
|(600183)
|2169.71
|亨通光電
|(600487)
|1718.43
|海光信息
|(688041)
|1606.81
|中天科技
|(600522)
|1481.26
|貴州茅台
|(600519)
|1467.66
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|4589.51
|東山精密
|(002384)
|3675.85
|寧德時代
|(300750)
|3396.21
|北方華創
|(002371)
|3377.36
|新易盛
|(300502)
|3046.57
|通富微電
|(002156)
|2934.67
|浪潮信息
|(000977)
|2434.03
|中興通訊
|(000063)
|2020.08
|滬電股份
|(002463)
|1970.84
|紫光股份
|(000938)
|1925.02
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社17日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇