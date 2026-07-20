《Ａ股異動》昭衍新藥A跌停，現報43.14元人幣

昭衍新藥A股(滬:603127)現跌停，報43.14元(人民幣．下同)，跌10%，最高價43.14元；成交123.38萬股，成交金額5323萬元；換手率0.2%。
昭衍新藥H股(06127)跌1.9%，報23.32港元，最低價23.32港元，最高價23.32港元；成交5.02萬股，成交金額117.07萬港元。昭衍新藥A股較H股呈113.5%溢價。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/07/2026 09:26
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昭衍新藥H股(06127)跌1.9%，報23.32港元，最低價23.32港元，最高價23.32港元；成交5.02萬股，成交金額117.07萬港元。昭衍新藥A股較H股呈113.5%溢價。
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