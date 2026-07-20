《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|4766.13
|兆易創新
|(603986)
|4344.05
|中微公司
|(688012)
|3403.06
|瀾起科技
|(688008)
|3116.35
|貴州茅台
|(600519)
|3037.45
|生益科技
|(600183)
|2330.50
|中天科技
|(600522)
|2109.90
|藥明康德
|(603259)
|2062.73
|海光信息
|(688041)
|1947.75
|亨通光電
|(600487)
|1888.59
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|10304.17
|寧德時代
|(300750)
|5076.48
|北方華創
|(002371)
|4038.83
|新易盛
|(300502)
|3167.59
|浪潮信息
|(000977)
|2216.55
|通富微電
|(002156)
|2141.69
|長川科技
|(300604)
|2082.98
|東山精密
|(002384)
|2011.25
|三環集團
|(300408)
|1901.12
|紫光股份
|(000938)
|1776.51
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》
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