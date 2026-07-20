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AH股新聞

20/07/2026 13:07

本田與廣汽續簽合資協議，將廣汽本田經營期限延長至2038年

　　據《彭博》報道，本田中國公司與廣汽集團(02238)(滬:601238)簽署具有約束力的協議，將雙方在中國設立的對等持股合資企業廣汽本田汽車有限公司的經營期限延長至2038年。

　　廣汽本田股權結構為廣汽集團持股50%，本田持股40%，本田中國公司持股10%。

　　根據雙方分工，本田負責提供汽車技術及智慧財產權，廣汽集團則提供製造資源和市場渠道。
《經濟通通訊社20日專訊》

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