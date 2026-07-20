《神州頭條》財經報章頭版摘要：兩大央企出手增持A股

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內地主要財經報章頭版摘要如下:



《中國證券報》



強化風險意識，確保安全可控

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7月17日，在2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式上，習近平主席發表主旨講話，圍繞攜手構建公正合理的全球人工智能治理體系鄭重提出4點意見，其中「強化風險意識，確保安全可控」位列其中。



多重因素博弈，債市短期料偏強震盪

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7月17日，各期限國債期貨全線上漲，其中，30年期國債期貨主力合約上漲0.26%。專家表示，稅期與政府債集中繳款推升資金利率，機構欠配需求托底債市，在多重因素博弈下，債市短期維持偏強震盪格局。



穩市場在行動，證監會將召開專題座談會

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為促進資本市場平穩健康發展，監管部門將密集聽取市場聲音。中國證券報記者獲悉，證監會將於近日分別組織券商、基金等機構代表，以及上市公司代表召開專題座談會。據了解，此舉旨在聽取來自市場參與方的訴求與建議，為後續決策提供一線參考。





《上海證券報》



強化風險意識，確保安全可控

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7月17日，在2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式上，習近平主席發表主旨講話，圍繞攜手構建公正合理的全球人工智能治理體系鄭重提出4點意見，其中「強化風險意識，確保安全可控」位列其中。



堅定看好資本市場發展前景，中國國新、中國誠通增持A股

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7月19日晚，兩大國有資本運營公司宣布，堅定看好中國資本市場發展前景，增持中國股票資產。



市場調整未改基本面，穩預期合力正加速集結

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市場價格受流動性、風險偏好和交易結構影響，在短期內會偏離基本價值。回溯歷史，A股往往會因情緒放大而出現超調：行情向上時容易把遠期成長提前定價，市場調整時又會把局部風險外推為整體趨勢。





《證券時報》



證監會今開座談會，促進市場穩定健康發展

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證券時報記者了解到，多家市場機構昨日已收到監管部門通知，今日將參加證監會座談會。本次座談，證監會旨在就促進市場穩定健康發展聽取各方意見建議。



中國誠通中國國新增持股票資產

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7月19日，中國誠通發布公告稱，近日，中國誠通及所屬誠通資本、誠暘投資聚焦國資央企大額增持中國股票資產，累計買入近百億元人民幣。同日，中國國新發布公告稱，堅定看好資本市場發展前景，堅定支持央企科技創新和高質量發展，旗下國新投資有限公司相關主體已經使用股票回購增持專項再貸款超500億元人民幣，用於維護市場穩定。



用好資源引力場，打造消費國際範兒

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7月19日，率先開展國際消費中心城市培育建設的名單正式公布，上海、北京、廣州、天津、重慶5城入選。經過5年建設，這些城市在消費國際化水平、商業設施便利化及境外消費吸引力等方面成效顯著。

《經濟通通訊社20日專訊》