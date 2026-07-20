《Ａ股焦點》A股上市公司陸續公布回購增持計劃，中字頭股價飄紅

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▷ 中煤能源控股股東擬增持5000萬至1億元A股
▷ 中國石化已回購7790萬股A股，支付3.65億元
據內媒不完全統計，7月17日晚間以來，滬市39家公司披露增持回購相關公告。其中，9家公司披露新增的增持回購計劃，合計金額上限9億元（人民幣．下同）。7月以來，滬市披露回購增持公告合計212家次，其中58家公司新增回購增持計劃，合計計劃回購增持上限81億元。
繼中國國新、中國誠通兩大國有資本運營公司宣布增持A股後，今日一批A股上市公司密集披露回購、增持計劃，為市場注入信心與活力。其中，中國鋁業(02600)(滬:601600)、中國中車(01766)(滬:601766)、中煤能源(01898)(滬:601898)等多家「中字頭」發布控股股東增持計劃，國電南瑞(滬:600406)、中國石化(00386)(滬:600028)等央企披露回購計劃或回購進展。
中煤能源公告，控股股東中國中煤擬12個月內通過上交所採用集中競價、大宗交易等方式增持公司A股股份，增持總金額不低於5000萬元，不高於1億元；中煤能源A股盤中漲停，現報13.79元。中國中車披露，股東中車集團擬增持公司A股股份，金額不低於1.5億元、不超過3億元，中國中車A股暫升6%。
另外，國電南瑞董事長提議5億至10億元回購，該股午後升4.6%，報23.22元。中國石化也在今早披露回購進展，稱本輪累計回購A股7790萬股，佔總股本的0.06%，支付金額3.65億元，公司預計斥資5億至10億元回購，目前已超計劃下限70%。中石化A升3.2%，報5.19元。
《經濟通通訊社20日專訊》
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