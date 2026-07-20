《Ａ股焦點》上汽集團、華域汽車齊升，股東紛承諾半年內不減持

上汽集團(滬:600104)今天發布公告，收到控股股東上海汽車工業（集團）有限公司的承諾函，自7月20日起6個月內，不以任何方式減持其持有的公司股份。上汽集團現價升1.06%，報10.5元人民幣。



此外，華域汽車(滬:600741)稱控股股東上汽集團承諾半年內不減持其持有的公司股份，華域汽車升約0.5%，報16.97元人民幣。

《經濟通通訊社20日專訊》