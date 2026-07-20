《Ａ股評論》中金：滬指正形成年內相對低點，A股年內二次買點或已到來

中金發布研報稱，眼下市場已反映過於悲觀預期，而積極因素正在累積，對A股後市不必悲觀，上證指數正在形成年內又一相對低點，A股年內二次買點或已到來。中期視角，看好A股市場延續震盪上行趨勢。



中金指出，儘管截至7月17日約35%的A股公司跌穿60日均線幅度超20%，融資餘額快速下降引發流動性負反饋擔憂，但強制平倉仍屬個案，且當前融資餘額佔A股自由流通市值比重僅5.5%，只相當於2015年歷史峰值水平的一半左右，實質風險有限。該行認為，本輪引發A股調整的因素多偏短期、階段性，且已有較充分消化。



*A股今年有望迎過去五年最佳業績期*



與此同時，A股交易情緒已明顯降溫，科技擁擠度迅速回落。中金認為，A股今年有望迎來過去五年最佳業績期，非金融盈利同比增速預期達9.9%，有望為2022年以來的最高增速水平。該行強調，中國資產整體估值處於全球主要市場偏低水平，年初至今表現也相對落後，具備較好投資吸引力，資產重估進行時。



配置方面，中金建議短期關注紅利低波品種以抵禦市場波動，中期則聚焦高景氣成長股與周期改善兩大主線，前者包括AI基礎設施相關的光通信、PCB等環節，以及進入臨床數據驗證階段的創新藥；後者則關注電網設備、石化化工、工程機械及受益資本市場向好的非銀金融等行業。

《經濟通通訊社20日專訊》