《央行動態》人行宣昌能與歐盟金融官員通話，就中歐金融合作等交換意見

人民銀行網站發文稱，人行副行長宣昌能今日與歐盟委員會金融穩定、金融服務和資本市場聯盟總司長約翰．貝里根通話，就中歐經濟形勢和金融合作等議題交換了意見。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/07/2026 18:01
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