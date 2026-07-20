  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

20/07/2026 18:01

《央行動態》人行宣昌能與歐盟金融官員通話，就中歐金融合作等交換意見

　　人民銀行網站發文稱，人行副行長宣昌能今日與歐盟委員會金融穩定、金融服務和資本市場聯盟總司長約翰．貝里根通話，就中歐經濟形勢和金融合作等議題交換了意見。
《經濟通通訊社20日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

下一篇新聞︰20/07/2026 17:57  【聚焦數據】內地6月青年失業率降至14.9%，創一年新低

其他
More

20/07/2026 17:44  《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

20/07/2026 17:35  【ＡＩ】世界人工智能大會上海閉幕，預計達成約203.6億元意向採購金額

20/07/2026 17:31  《中國要聞》世界盃期間中國體育彩票總銷量近833億元，淘汰賽首周超170億元

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

17/07/2026 12:41

大國博弈

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

人民幣 | 溫灼培：香港黃金清算如何推動人民幣國際化

17/07/2026 10:52

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金