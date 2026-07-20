《神州能源》中國6月自中東進口原油驟降，自俄羅斯進口持穩

據《路透》報道，海關總署今日公布的數據顯示，中國6月自最大原油供應國俄羅斯的原油進口量同比下降1%，至830萬噸，或202萬桶/日。上周公布的中國6月原油進口總量同比大降41.3%，創近十年最低。



此外，中國6月自馬來西亞的原油進口量下降81%，降至134萬噸，或33萬桶/日；馬來西亞是受制裁的伊朗原油最大中轉樞紐。



6月，中國自印尼的進口量則為250萬噸，或61萬桶/日。



2024年，中國從印尼進口原油約10萬噸，但2025年7月單月進口量已突破200萬噸。《路透》此前曾報道指，來自印尼的進口量上升，表明這可能是一種掩蓋經馬來西亞近海轉運受制裁伊朗原油的手段。



6月，來自沙特（中國第二大原油供應國）的進口量同比下降57%，至342萬噸，或83萬桶/日。



6月自阿聯酋和阿曼的原油進口幾乎停滯。來自阿聯酋的進口量暴跌98%，降至6萬噸，或1萬桶/日；來自阿曼的進口量暴跌96%，降至13萬噸，或3萬桶/日。



海關數據並顯示，6月未從美國、委內瑞拉或伊朗進口原油。

《經濟通通訊社20日專訊》