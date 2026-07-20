《提振Ａ股》中證監召開座談會，投資者建議加強一二級市場逆周期調節

中國證監會網站發文稱，中證監黨委書記、主席吳清今日上午在北京到證券營業部調研並主持召開投資者座談會，與包括大中小散各類投資者的8名代表面對面交流，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。



會上，投資者代表結合投資和參與股市的經歷和體會作了發言。大家表示，新「國九條」實施以來，中國資本市場總體呈現穩中向好發展態勢。近期，受境外輸入性風險等因素疊加影響，A股市場出現較大波動，但「9．26」以來資本市場政策邏輯、創新邏輯、安全邏輯沒有改變，短期波動不改變長期向好趨勢。建議加強一二級市場逆周期調節，多措並舉引導中長期資金入市，規範發展量化交易和AI應用，進一步推動上市公司加大分紅力度，提高證券違法犯罪成本，全力推動資本市場高質量發展。



*吳清：全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性*



吳清表示，廣大投資者是市場之本，是資本市場最重要的參與群體。中國證監會將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者，督促行業機構規範經營並提升投資者服務水平，不斷健全投資者保護長效機制，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序，讓投資者更好分享經濟和資本市場高質量發展成果。

《經濟通通訊社20日專訊》