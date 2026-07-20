  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

20/07/2026 15:16

《提振Ａ股》中證監召開座談會，投資者建議加強一二級市場逆周期調節

　　中國證監會網站發文稱，中證監黨委書記、主席吳清今日上午在北京到證券營業部調研並主持召開投資者座談會，與包括大中小散各類投資者的8名代表面對面交流，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。

　　會上，投資者代表結合投資和參與股市的經歷和體會作了發言。大家表示，新「國九條」實施以來，中國資本市場總體呈現穩中向好發展態勢。近期，受境外輸入性風險等因素疊加影響，A股市場出現較大波動，但「9．26」以來資本市場政策邏輯、創新邏輯、安全邏輯沒有改變，短期波動不改變長期向好趨勢。建議加強一二級市場逆周期調節，多措並舉引導中長期資金入市，規範發展量化交易和AI應用，進一步推動上市公司加大分紅力度，提高證券違法犯罪成本，全力推動資本市場高質量發展。

*吳清：全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性*

　　吳清表示，廣大投資者是市場之本，是資本市場最重要的參與群體。中國證監會將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行，著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者，督促行業機構規範經營並提升投資者服務水平，不斷健全投資者保護長效機制，堅決維護公開、公平、公正的市場秩序，讓投資者更好分享經濟和資本市場高質量發展成果。
《經濟通通訊社20日專訊》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

上一篇新聞︰20/07/2026 15:30  《神州能源》中國6月自中東進口原油驟降，自俄羅斯進口持穩

下一篇新聞︰20/07/2026 15:12  《Ｂ股行情》上證B股指數收升0.4%，深證B收升1.7%

其他
More

20/07/2026 15:32  《神州金融》保險業已就重慶彭水山崩賠付815萬元，就廣西等20省水災賠付近35億

20/07/2026 15:04  《Ａ股行情》滬指收升0.85%三千八得而復失，能源、「中字頭」股跑出

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

17/07/2026 12:41

大國博弈

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

人民幣 | 溫灼培：香港黃金清算如何推動人民幣國際化

17/07/2026 10:52

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金