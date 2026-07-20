《中國要聞》中國6月稀土磁鐵出口量價齊升，對日本出口降至五年同期新低

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據《路透》報道，中國海關總署今日更新的數據顯示，今年6月中國整體稀土磁鐵出口量5649.1噸，規模為今年1月以來最高，並創歷年同期新高紀錄，較前月增19.4%，較上年同期增77.2%；上半年累計出口量同比增長1.2%。值得一提的是，今年以來稀土磁鐵出口平均單價呈明顯上升趨勢，6月均價升至59美元/千克，為2023年8月以來最高水平，從而推動稀土磁鐵出口金額增至近四年新高。



其中，6月中國對日本的稀土磁鐵出口量為128.9噸，環比增長4.4%；但和上年同期相比下降2.3%。這一出口規模也是五年同期最低水平。同時，日本在中國整體稀土磁鐵出口中的佔比進一步降至2.3%，為2016年2月以來次低水平，僅高於去年5月觸及的2.1%。



*6月中國對歐美稀土磁鐵出口量同環比皆增*



6月，中國對歐盟27國稀土磁鐵出口量為2126.9噸，一改此前連續兩個月下滑局面，環比增16.1%，和上年同期相比則增長55.9%；在中國整體稀土磁鐵出口中的佔比降至37.7%，為八個月最低。



6月中國對美國的稀土磁鐵出口量488.1噸，環比增3.2%，同比增38.3%；但對美稀土磁鐵出口佔中國整體稀土磁鐵出口的比重降至8.6%，時隔兩個月重新回落至個位數區間，為三個月最低。



*6月中國對韓國稀土磁鐵出口量增至九個月新高*



另外，6月中國對韓國的稀土磁鐵出口量增至九個月新高，為825.7噸，較前月增63.5%，和上年同期相比增長195.2%；在中國整體稀土磁鐵出口中的佔比升至14.6%，為去年9月（14.8%）以來的新高。

《經濟通通訊社20日專訊》