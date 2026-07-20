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AH股新聞

20/07/2026 17:35

【ＡＩ】世界人工智能大會上海閉幕，預計達成約203.6億元意向採購金額

　　據《央視新聞》報道，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議今日在上海閉幕。本屆大會展覽面積10萬平方米，展品總數4486項，351款產品全球首發。接待全球重要採購團組177個，預計達成意向採購金額約203.6億元人民幣，同比增長約25%。
《經濟通通訊社20日專訊》

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