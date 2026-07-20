《Ａ股行情》滬綜指高開0.73%，中證監今開會，國家隊出手增持央股

在A股受科技股拖累連日大跌後，監管層和大資金再度出手以期穩定市場。中證監將於今日召開上市公司、證券公司及基金機構座談會，旨在聽取各方關於促進資本市場平穩健康發展的意見建議。A股三大指數今早集體高開，滬綜指高開0.73%，報3791.66點，深成指高開1.18%，創業板指高開2.2%；盤初半導體產業鏈走高。



除監管層外，「國家隊」中國國新和中國誠通亦出手。周日（19日）晚間，中國國有資本運營公司--國新控股宣布，已使用股票回購增持專項再貸款及配套資金超500億元（人民幣．下同），用於維護市場穩定；國務院國資委資本運營平台--中國誠通亦宣布近期已累計買入中國股票資產近百億元。兩者均表示，後續將全力維護資本市場平穩運行。



實際上在兩大央企官宣增持之前，一些中國國家隊資金曾大量持有的寬基ETF的日內成交額和單日資金流量已出現放大，顯示有大資金進場。根據興業證券首席經濟學家劉郁等報告，7月13日到17日當周，股票型ETF流入逾1886億元，周度流入規模創25年4月以來新高。



另外，人行公布，7月貸款市場報價利率(LPR)一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第14個月持穩。人行今日進行3985億元7天期逆回購，公開市場有2240億元逆回購到期，即今日淨投放1745億元。

《經濟通通訊社20日專訊》