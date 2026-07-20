《Ａ股行情》滬綜指半日收升1.18%返3800，白酒股漲幅領先

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國家隊出手撐市，滬深股市明顯反彈，滬指半日收漲1.18%報3808.09點，重返三千八關鍵位，深成指亦升0.21%，創業板指揚1.13%。兩市上午成交16704億元（人民幣．下同），較上個交易日增加681億元或4.3%。



盤面上，白酒股漲幅領先，古井貢酒(深:000596)升停，貴州茅台(滬:600519)半日5.6%；貴州茅台表示，自7月18日零時起，將飛天53%vol 500ml貴州茅台酒(2026)在自營i茅台平台的零售價由1539元/瓶調整為1639元/瓶、銷售合同價由1269元/瓶調整為1369元/瓶。這是該公司年初啟動市場化改革後，對這款旗艦單品的第二次提價。



其次，能源板塊走強，油股漲5.22%，煤炭指數揚4.07%。受美國和伊朗在中東地區擴大襲擊、導致霍爾木茲海峽能源運輸受阻的影響，油價今日跳漲3%，布蘭特原油價格突破每桶90美元。



下跌方面，芯片產業鏈續回調，存儲概念跌幅居前，德明利(深:001309)再度跌停，上午收報482.89元；該股在半年度業績預告出爐後，此前已連續錄得三個跌停。長鑫科技(滬:688825)周日(19日)在聲明中表示，包括公募基金、養老基金和保險公司在內的機構投資者共申購1.24萬億股，而面向機構投資者配售的新股數量為21.7億股。據此計算，超額認購倍數約為570倍。這一數字表明需求依然旺盛，但遠低於近期一些科創板新股的認購熱度。

《經濟通通訊社20日專訊》