《Ａ股行情》滬指收升0.85%三千八得而復失，能源、「中字頭」股跑出

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滬深股市連日大跌後，「國家隊」出手救市，滬綜指一度重返3800點，可惜午後升幅迅速收窄，最終全日僅升0.85%報3796.28點；深成指更升轉跌，收低0.71%，創業板指升0.42%。兩市全日成交額2.7萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增473億元或2%。



周日（19日）晚間，國有資本運營平台國新控股和中國誠通都宣布，已經買入中國股票，用真金白銀穩市；今日，多家央企密集披露回購、增持計劃，包括中國鋁業(滬:601600)、中國中車(滬:601766)、中煤能源(滬:601898)、中國石化(滬:600028)等，其中，中煤能源漲停封板，其他股份漲幅介乎4%至8.6%，帶動「中字頭」概念領漲。



市場人士分析，預計本周股市主要基調以反彈為主，上市公司的回購和增持計劃是結構性的，「總體而言，A股再融資的『吸血』效應還是多於『回血』的。」



中證監在股市收盤後發布新聞稿稱，今日上午召開投資者座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。中證監主席吳清表示，將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行；著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者。



另外，石油、煤炭等能源股強勢，指數分別漲6%及5%。美伊在中東地區擴大襲擊後國際油價跳漲，布蘭特原油價格突破每桶90美元。白酒股活躍，貴州茅台(滬:600519)升約6%，報1327.5元。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4598.32 +1.53 上證指數 3796.28 +0.85 12946.50 深證成指 13610.23 -0.71 14074.80 創業板指 3443.10 +0.42 科創50 1718.69 +0.19 B股指數 270.46 +0.45 1.03 深證B指 1115.11 +1.71 1.03

《經濟通通訊社20日專訊》