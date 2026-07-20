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AH股新聞

20/07/2026 15:04

《Ａ股行情》滬指收升0.85%三千八得而復失，能源、「中字頭」股跑出

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬指20日收升0.85%至3796.28點，3800點得而復失
▷ 國家資本運營平台及央企披露回購增持計劃，中字頭股領漲
▷ 能源股石油、煤炭指數漲6%及5%，國際油價突破90美元

　　滬深股市連日大跌後，「國家隊」出手救市，滬綜指一度重返3800點，可惜午後升幅迅速收窄，最終全日僅升0.85%報3796.28點；深成指更升轉跌，收低0.71%，創業板指升0.42%。兩市全日成交額2.7萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日增473億元或2%。

　　周日（19日）晚間，國有資本運營平台國新控股和中國誠通都宣布，已經買入中國股票，用真金白銀穩市；今日，多家央企密集披露回購、增持計劃，包括中國鋁業(滬:601600)、中國中車(滬:601766)、中煤能源(滬:601898)、中國石化(滬:600028)等，其中，中煤能源漲停封板，其他股份漲幅介乎4%至8.6%，帶動「中字頭」概念領漲。

　　市場人士分析，預計本周股市主要基調以反彈為主，上市公司的回購和增持計劃是結構性的，「總體而言，A股再融資的『吸血』效應還是多於『回血』的。」

　　中證監在股市收盤後發布新聞稿稱，今日上午召開投資者座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議。中證監主席吳清表示，將堅持一體推進資本市場防風險、強監管、促高質量發展，全力維護市場平穩運行；著力提高上市公司透明度和真實性、更好回報投資者。

　　另外，石油、煤炭等能源股強勢，指數分別漲6%及5%。美伊在中東地區擴大襲擊後國際油價跳漲，布蘭特原油價格突破每桶90美元。白酒股活躍，貴州茅台(滬:600519)升約6%，報1327.5元。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004598.32+1.53　
上證指數3796.28+0.8512946.50
深證成指13610.23-0.7114074.80
創業板指3443.10+0.42　
科創501718.69+0.19　
B股指數270.46+0.451.03
深證B指1115.11+1.711.03

《經濟通通訊社20日專訊》

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