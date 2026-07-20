《香江策論－張憶東》夏日寒風餘波中外有別，韓股失火謹防火燒連營

回顧：我們於5月6日率先在業內發布《夏日寒風》預警，並持續提醒6、7月份全球股市面臨重大調整風險，特別是提示AI行情短期交易過度擁擠，將面臨宏觀和微觀層面的調整壓力。相關「夏日寒風」系列報告包括：《夏日寒風方顯英雄本色--香江策論之夏季策略報告》、《股災式震盪多發生在超級牛市，敬畏夏日寒風的灰犀牛和黑天鵝》、《夏日寒風餘波未盡，行情調整似危實機》。



行情展望：我們繼續看空7月份全球股市行情，核心原因在於宏觀流動性和微觀流動性均不支持做多，海外市場甚至可能面臨超預期的流動性衝擊。近期中東戰火重燃、霍爾木茲海峽再度封鎖，導致7月底美聯儲議息會議前美債利率上行風險增加。



更值得警惕的是海外微觀資金面衝擊。8月中旬前，韓國股市杠杆牛市破滅後的去杠杆衝擊可能超預期，需謹防韓日台美股等海外市場「火燒連營」式的股災風險。海外股市量化資金的主導性日益增強。韓股存儲板塊杠杆牛市的破滅，可能對美日台股乃至全球AI行情構成「火燒連營」式的踩踏衝擊。



我們看空中短期股市行情，與我們堅定長期看多本輪AI科技驅動的朱格拉周期並不矛盾。若短期行情過度透支樂觀預期、前期漲幅巨大，即使基本面趨勢仍然向上，也可能遭遇股災式調整。我們判斷本輪AI科技浪潮尚未結束，2026年類似於互聯網浪潮1.0時代的1998年，科技驅動的朱格拉周期均進入下半場，由「修路鋪網」的上半場逐步轉向應用擴散和商業化加速的下半場。



投資策略：未來3-4周，全球主要股市將處於本輪「夏日寒風」的餘波階段。以史為鑒，股市重大調整的餘波階段往往是血淋淋的，也是「帶血的籌碼」被恐慌拋售的階段。



考慮到中國股市的政治性、人民性，及以匯金為代表的「有形之手」的干預能力，我們判斷未來1個月內，中外股市指數走勢將逐步分化。5月中率先調整的A股和港股有望領先海外市場見底企穩。我們預判中國股市有望於8月份啟動秋季行情，並保持前瞻性看多。



建議投資者短期面對股市波動要心懷敬畏、遠離杠杆，切忌抱著賭博心態抄底。但是長期應對AI產業鏈保持信心，哪怕遭遇股災式行情波動，也無法改變基本面趨勢，這正是所謂似「危」實「機」。立足中長期，應採用SMART框架篩選AI時代的硬核資產，重點布局三大主線：一是高科技與硬科技，錨定AI產業鏈中高景氣、供給短缺的核心環節；二是安全資產，覆蓋銅、鎢、鉬、稀土、能源等關鍵資源品類；三是製造出海賽道，包括電力設備、化工等。同時，在AI景氣擴散過程中，「含AI量」較高的券商同樣具備配置價值。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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